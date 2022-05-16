سكان دار مصر بحدائق أكتوبر يستغيثون من الكلاب الضالة

الإثنين 16/مايو/2022 - 08:27 م

استغاث سكان دار مصر بحدائق أكتوبر، من انتشار الكلاب الضالة التي هاجمت عددا من الأطفال وأحدثت بهم إصابات بالغة.

قال الأهالي:" الكلاب منتشرة بين العمارات بشكل كبير وتهاجم الأطفال وتحدث بهم إصابات بالغة، كان آخرها اليوم عندما أصيب الطفل إلياس مصطفى، بجرح غائر فى الرأس، مما استدعى إجراء جراحة عاجلة، وذلك بعد هجوم عدد من الكلاب عليه، كما أصيبت الطفلة جاسمين بحروج قطعية في قدمها.

وأكد السكان أنهم تقدموا بعديد من لجهاز مدينة حدائق أكتوبر، دون تدخل علاوة على أن "الكمبوند" لايزال مفتوحا من الخلف، ويتم الانتهاء من السور الخاص به بالكامل مما يسهل دخول أعداد كبيرة من الكلاب.

وأشار السكان أن هذه الحادثة ليست الأولى، ولكن سبقها العديد من الحوادث، مؤكدين أن أعداد الكلاب تزيد، وهو ما يمثل خطورة على حياة أطفالهم، مناشدين هيئة المجتمعات العمرانية التدخل لحل المشكلة.