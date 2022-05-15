شباب الأطباء .. مؤتمر نحو صعيد مصر

الأحد 15/مايو/2022 - 11:33 م

تنطلق النسخة الرابعة من مؤتمر TUE. TWARDS UPPER EGYPT نحو صعيد مصر يوم الخميس ١٩ مايو في أحد فنادق محافظة الفيوم، ويستمر لمدة يومين.

المؤتمر جزء من سلسلة أنشطة علمية لا تهدف للربح، تعني بعملية التعليم المستمر لشباب أطباء الصعيد ومراجعة المستجدات الطبية في مجال طب النساء والتوليد والعقم؛ ويرأسه الأستاذ الدكتور خالد جابر، رئيس قسم طب الجنين بالمركز القومي للبحوث سابقاً.

وتترأس اللجنة التنظيمية الأستاذة الدكتورة منى كمال، واللجنة العلمية الأستاذ الدكتور صلاح سند كما يترأس الدكتور رءوف رشدي اللجنة العامة؛ ويحضره لفيف من أساتذة النساء من جامعات القاهرة وعين شمس والفيوم وبني سويف والإسكندرية وأسيوط والمنيا والمنوفية والأزهر ومستشفيات الشرطة.