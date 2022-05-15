ads
الإثنين 16 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

شباب الأطباء .. مؤتمر نحو صعيد مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق النسخة الرابعة من مؤتمر TUE.  TWARDS UPPER EGYPT  نحو صعيد مصر يوم الخميس ١٩ مايو في أحد فنادق محافظة الفيوم، ويستمر لمدة يومين.
المؤتمر جزء من سلسلة أنشطة علمية لا تهدف للربح، تعني بعملية التعليم المستمر لشباب أطباء الصعيد ومراجعة المستجدات الطبية في مجال طب النساء والتوليد والعقم؛ ويرأسه  الأستاذ الدكتور خالد جابر، رئيس قسم طب الجنين بالمركز القومي للبحوث سابقاً.
وتترأس اللجنة التنظيمية الأستاذة الدكتورة  منى كمال، واللجنة العلمية الأستاذ الدكتور صلاح سند كما يترأس  الدكتور رءوف رشدي اللجنة العامة؛ ويحضره لفيف من أساتذة النساء من جامعات القاهرة وعين شمس والفيوم وبني سويف والإسكندرية وأسيوط والمنيا والمنوفية  والأزهر ومستشفيات الشرطة.

شباب الاطباء مؤتمر نحو صعيد مصر