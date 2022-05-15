التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تونس السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند لبحث عدد من الملفات.
وقالت السفارة الأمريكية: إن اللقاء أكد على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام، التي من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم.
بوابة العرب
محافظ البنك المركزي الليبي يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا
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التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تونس السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند لبحث عدد من الملفات.
التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تونس السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند لبحث عدد من الملفات.