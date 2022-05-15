محافظ البنك المركزي الليبي يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا

الأحد 15/مايو/2022 - 01:42 ص

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تونس السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند لبحث عدد من الملفات.

وقالت السفارة الأمريكية: إن اللقاء أكد على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام، التي من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم.