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الأحد 15 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

محافظ البنك المركزي الليبي يلتقي السفير الأمريكي لدى ليبيا

محافظ مصرف ليبيا
محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير
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التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في تونس السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند لبحث عدد من الملفات.
وقالت السفارة الأمريكية: إن اللقاء أكد على الخطوات الإيجابية الجديدة لزيادة الشفافية في الإنفاق العام، التي من شأنها تعزيز مساءلة المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية بهدف منح الليبيين الثقة في أنّ الأموال العامة تُنفق لمصلحتهم.

محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند