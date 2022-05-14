ممدوح محمود يشارك في مسلسل "نصي التاني" بطولة علي ربيع

السبت 14/مايو/2022 - 08:22 م

أكد الفنان الشاب ممدوح محمود، أنه تعاقد للمشاركة في مسلسل "نصي التاني" بطولة علي ربيع، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره بعد عيد الأضحى.

وأعرب محمود عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل والانضمام إلى هذه الكوكبة من النجوم، موضحا أنه سيؤدي دور بلطجي يقابله علي ربيع خلال مغامرته الكوميدية بالمسلسل.

وعن تفاصيل العمل، أكد ممدوح محمود، أنه مسلسل قصير يتكون من 10 حلقات وسيضم مجموعة كبيرة من النجوم، لافتا إلى أن المسلسل يأتي في إطار كوميدي وسيتم عرضه على أحد المنصات الرقمية.

ويبدأ الفنان علي ربيع تحضيرات مسلسله الدرامي الجديد “نصي التاني” عقب اطمئنانه على فيلمه السينمائي الجديد “زومبي” الذي طرح منذ أيام في دور العرض السينمائي.

وكان المنتج أحمد الجنايني قد تعاقد بشكل رسمي مع «علي ربيع» على المسلسل المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القادمة، والمسلسل يدور في إطار كوميدي حول العلاقة بين الرجل والمرأة.

«نصي التاني» من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، ويشارك في البطولة الفنانين حمدي الميرغني، أشرف عبد الباقي، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، ممدوح محمود.