الرئيس الأوكراني يرحب في كييف بوفد من الكونجرس الأمريكي

السبت 14/مايو/2022 - 05:03 م

رحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة الأوكرانية كييف بوفد من الكونجرس الأمريكي بقيادة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

ووصف زيلينسكي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، "إنستجرام" أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت الزيارة بـ "إشارة قوية للدعم الحزبي لأوكرانيا من الكونجرس والشعب الأمريكيين".

كما وجه زيلينسكي الشكر للوفد "على القيادة لمساعدتنا في كفاحنا ليس فقط من أجل بلادنا، بل أيضًا من أجل القيم الديمقراطية والحريات، نقدر ذلك حقًا".

وفي سياق آخر، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 647 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع /تلجرام/، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 14 مايو 2022، يكون أكثر من 647 طفلا في أوكرانيا قد تضرروا نتيجة العملية الروسية وعلى وجه الخصوص، قتل 227 طفلا وأصيب 420 آخرين".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا" موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (139 طفلا).

وعلى جانب آخر، بدأ ما يقرب من 36 ألف لاجئ من أوكرانيا بالفعل العمل في جمهورية التشيك، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب العمل التشيكي.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ أن التأشيرات الإنسانية الممنوحة للاجئين الأوكرانيين لمدة عام تضمن لهم نفس وضع المواطنين التشيكيين أو المقيمين إقامة دائمة في سوق العمل.

وأشار الراديو إلى أنه وفقا لتقارير فإن أغلب اللاجئين يسعون للحصول على وظائف قصيرة الأجل آملين في أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم قريبا.

يذكر أنه تم منح 332 ألفا و347 لاجئ من أوكرانيا حتى الآن تأشيرة خاصة في التشيك، وذلك بحسب وزارة الداخلية.