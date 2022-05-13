بالفيديو.. باحثون يكتشفون "سر" الإنفلونزا الموسمية

الجمعة 13/مايو/2022 - 11:52 ص

توصلت دراسة جديدة إلى أنّ فيروس الانفلونزا البشري الموسمي قد يكون انحدر من سلالة الانفلونزا الإسبانية، التي ظهرت في عام 1918م، وكانت عبارة عن كارثة وبائية كبيرة، ولكن النتائج التي تصول الباحثون إليها بخصوص هذه الدراسة، اكدت أن تحليل العينات التي تجمعت في أوروبا خلال جائحة 1918 كشفت عن طفرات في تكوين فيروس انفلونزا الخنازير.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «باحثون يكشفون سر الانفلونزا الموسمية»، إذ أنّ هذه الطفرات ساعدته على التكيف بشكل أفضل مع العنصر البشري، حيث أجرى هذه الدراسة فريق دولي من معهد روبرت كوخ وجامعة لوفين وشاريت برلين، وكشفت عن بيولوجيا انفلونزا الخنازير، بالإضافة إلى أدلة على انتشاره ما بين القارات.

وهنا حلّ سباستيان كالفين عالم الأحياء التطوري وكبير الباحثين في معهد روبرت كوخ في برلين، مع زملائه، نحوًا من 13 عينة رئة من أفراد مختلفة مخزنة في المحفوظات التاريخية لمتاحف في ألمانيا والنمسا، وجرى جمعها بين 1901 و1931م.

ومن عينات هذه الرئة، استطاع الباحثون تطوير جينوم كامل للانفلونزا من عينة كاملة جمعوها في ميونخ عام 1918، بالإضافة إلى 2 من جينوم الانفلونزا الجزئية التي تجمعت في برلين في نفس السنة، حيث يعتقد الباحثون أنّ الاختلافات الجينية بين العينات تتوافق مع مجموعة من أحداث الانتقال المحلي والتشتت لمسافات طويلة، وجرى عقد مقارنة بين الجينوم قبل وبعد ذروة الوباء، واكتشفوا تباينا في جين معين مرتبط بمقاومة الاستجابات المضادة للفيروس، وهو ما مكّن الفيروس من البقاء مع البشر.

