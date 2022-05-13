"أصحاب الهمم" عنوان الحلقة الأولى من برنامج "جبران" لـ"عبدالرحن الصافي"

الجمعة 13/مايو/2022 - 05:16 م

حقق برنامج "جبران" للإعلامي عبدالرحمن الصافي، نجاحًا خلال شهر رمضان المبارك حيث تعتمد فكرة البرنامج على جبر خواطر الناس في الشارع المصري وتقديم يد العون لهم من خلال مساعدات بسيطة يقدمها لهم.

وقال عبدالرحمن خلال تصريحات صحفية، إن فكرة البرنامج تعتمد علي جبر الخواطر مع الناس الطيبة والبسيطة في الشارع، لتشجيع الشباب على العمل الخيري في المقام الاول، ولا يجب أن يرتبط البرنامج بشهر رمضان فقط، ولكن يجب أن يستمر طول العام.

وأكد عبدالرحمن الصافي أن الخير مستمر وهدف البرنامج ليس زيادة عدد المشاهدات، بل توصيل فكرة للناس أن الخير متواجد في كل مكان وهناك أشخاص يحتاجون إلى المساعدة بالفعل.

وأعلن الإعلامي الشاب عن طرح الموسم الثاني للبرنامج وذلك من خلال قناته علي اليوتيوب "مذيع مصر "، وستكون الحلقة الأولى عن أصحاب الهمم ودورهم البارز هذا العام والأعمال الذي قدموها خلال شهر رمضان وعلى راسهم الطفل مهند عماد الذي شارك في مسلسل "دايما عامر" بطولة الفنان مصطفى شعبان وفاجأ الجمهور بأداءه الباهر في المسلسل.