صوت الناس.. «مريم» تستغيث: «عايزه أدخل الامتحانات»

الأحد 08/مايو/2022 - 09:15 م

تستغيث «مريم أيمن محمد عبدالرؤوف- ١٩عامًا» والطالبة بالصف الثالث بمدرسة الباحثة البادية الثانوية التجارية، إدارة شمال الجيزة، حيث إنها تتعرض لعدم حضور الامتحانات نظرًا لعدم استيفاء البيانات الخاصة بالإدارة التعليمية، حيث دون موظف الإدارة أنها طالبة مصرية، وهى طالبة وافدة تحمل جنسية أخرى. ويتطلب الأمر كتابة استمارات أخرى، ولكن فى بداية عام جديد.

وتستغيث «مريم» بالمسئولين بوزارة التربية والتعليم بحث شكوتها ومساعدتها فى فرصة دخول الامتحانات، نظرا ظروفها وضغطها طول العام فى الدراسة، وتقول أريد دخول الامتحانات وتناشد المسئولين بحث حالتها ومساعدتها لانقاد مستقبلها.