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الأحد 08 مايو 2022
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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النائب خالد بدوي ناعيًا شهداء حادث سيناء: القوات المسلحة لاتدخر جهدًا في محاربة الإرهاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نعى النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء، داعيا الله أن يتغمد الشهداء برحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وقال بدوي، خلال تصريحات صحفية اليوم، إن الدور الذي تقوم به القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب وبناء الدولة المصرية خلال السنوات الماضية يشهد عليه الشعب المصري، وهو دليل على أن القوات المسحلة لاتدخر جهدا فى محاربة الارهاب والقضاء عليه.

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن القوات المسلحة المصرية مازالت تضحي كل يوم بماهو غال ونفيس من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم، موضحا أن الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد مع جشيه في مواجهة هذا الإرهاب.

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خالد بدوي مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب سيناء الارهاب