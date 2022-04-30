بالصور.. وكيل أوقاف الشرقية يكرم حفظة القرآن بكفر صقر

السبت 30/أبريل/2022 - 07:29 م

كرم الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم ، التي نظمتها جمعية شباب ابن العاص بمركز كفر صقر ، وذلك بمشاركة المحاسب عبده البرماوي رئيس الوحدة المحلية بالهجارسة ، وأسامة ذكريا أمين حزب مستقبل وطن بكفر صقر.



وأشاد وكيل وزارة الأوقاف، باهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، بأنشطة ومسابقات مديرية الأوقاف بقطاعاتها المختلفة وهو ما يظهر جلياً في الدعم الذي يقدمه كل منهما لمثل تلك المسابقات وتشجيعه لحفظة القرآن الكريم خاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعرب عن سعادته بتكريمه حاملي القرآن الكريم، مشيرا أنه يحرص علي تكريمهم في جميع المناسبات الدينية لتحفيزهم وتشجيعهم، وقدم التحية لاهاليهم والمشرفين علي المسابقة مؤكدا ان الدولة المصرية والقيادة السياسية يولون حفظة القرآن الكريم اهتمام خاص حيث يتم تكريمهم سنويا من قبل رئيس الجمهورية .

وأشاد الشيخ مجدي بدران بإجراء هذه المسابقات التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم ببني سويف وتحفيزهم على مواصلة التفوق، فضلًا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.

وشارك في حفل التكريم عدد من القيادات الشعبية من اهالي قرية ابن العاص واعضاء جمعية الشباب بابن العاص ، الي جانب عدد آخر من قيادات وزارة الأوقاف والمحاسب محمد امين رئيس الوحدة المحلية بابوالشقوق .