بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع ١٧

السبت 30/أبريل/2022 - 06:04 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة ١٧ للدوري المصري الممتاز وتأتي أهمية المباراة بعد خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين عقب تعادله الأسبوع الماضي، وهو ما يهدد استعادة الأهلي لدرع الدوري المصري حيث يحتل المركز الثاني برصيد ٣٢ نقطة وبفارق ٦ نقاط عن الزمالك المتصدر وحامل اللقب برصيد ٣٨ نقطة عقب الفوز الصعب على المصري البورسعيدي أمس.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

وتبدأ المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا اليوم وننقل بث مباشر لمشاهدة المباراة والتي يلعبها موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بهدف واحد وهو الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل العودة لطريق انتزاع درع بطولة الدوري المصري.

ويواجه الأهلي في مباراة اليوم ضد فريق سيراميكا كليوباترا بتشكيل هجومي يضم في الخط الأمامي بيرسي تاو ومحمد الشريف وحسين الشحات وخلفهم إبراهيم عبد القادر ومكسيكوني وعمرو السولية في وسط الملعب بالإضافة لانطلاقات علي معلول من الخط الخلفي.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري