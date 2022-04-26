الليلة.. "شارع الفن" يستضيف إيناس حمدي للحديث عن فوازير التسعينات

الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 05:33 م

تحل الصحفية والإعلامية إيناس حمدي، الليلة، ضيفة على برنامج “شارع الفن” الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد العظيم، ويعده: محمد عمران، وتخرجه: مروة محمود،ويعرض على قناة الفضائية المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء.

الصحفية إيناس حمدي والإعلامي أحمد عبد العظيم

وتتحدث حمدي خلال الحلقة عن أهم فوازير فترة التسعينيات، واختلاف مضمونها وأفكارها، وتعدد أبطالها، ودورها في ظهور جيل فني جديد بشكلاً مختلف عما أعتاد عليه جمهوره في الأعمال الدرامية والسينمائية.

فوازير التسعينات

وظهرت فترة التسعينات العديد من أشكال الفوازير الجديدة، والتي شارك بها باقة من أهم نجوم الفن كفزورة"المناسبات" التي شارك في بطولتها الفنان الكبير يحيي الفخراني والفنانة الكبيرة صبرين، وفزورة “ احنا فين ” بمشاركة الفنان الكبير سمير صبري، والفنانة الكببرة سماح أنور، والفنان الكبير حسن كامي، والفنانة الكبيرة شيرين سيف النصر.

وساهمت فزورة “حلم ولا علم” في الكشف عن المواهب الفنية الكبيرة للفنانة نيلي كريم، والتي قدمتها للشاشة الصغيرة عقب براعتها كراقصة باليه، وايضاً ساهمت فزورة “الفنون” للفنان مدحت صالح، في اخد الفنانة شيرين رضا من قالب الاعلانات لتضع أولى خطواته الفنية في عالم التمثيل .