الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 07:01 ص

حدث في مثل هذا اليوم 25 رمضان 8 هـ - خالد بن الوليد يهدم معبد العزى «البُسّ» وقطع شجراتها الثلاث المقدسة وبذلك أنهى عبادتها من نفوس العرب.

129 هـ - أبو مسلم الخراساني يعلن الثورة على الأمويين.

463 هـ - المسلمون تحت راية الدولة السلجوقية وقيادة السلطان ألب أرسلان يهزمون الروم البيزنطيين بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس في معركة ملاذكرد، ويفتحون أغلب مناطق آسيا الصغرى ويدخلونها ضمن ديار الإسلام.

491 هـ - الفاطميون يستولون على بيت المقدس في خلافة المستعلي بالله، بعدأن قطع حاكمها الأمير سقمان الدعاء للخليفة الفاطمي وأعاد التبعية والخطابة للعباسيين.

658 هـ - وقوع معركة عين جالوت الشهيرة وهزيمة القوات المغولية بقيادة كتبغا على يد الجيش الإسلامي المملوكي، وبذلك وقف الزحف المغولي باتجاه الغرب.

1364 هـ - انتهت الحرب العالمية الثانية

1393 هـ - الحكومة العراقية تصدر قرارًا بتأميم حصة هولندا في شركة نفط البصرة؛ نظرًا لموقف هولندا المؤيد لإسرائيل أثناء حرب رمضان.

1402 هـ - متظاهرون في بنجلاديش يهاجمون سفارة الولايات المتحدة في دكا وذلك احتجاجًا على دعمها لإسرائيل.

1426 هـ - اندلاع أعمال شغب في باريس وذلك بعد موت اثنين من المسلمين الأفارقة.

14331438 هـ - مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في حادثة دهس لمصلين خارجين من مسجد فنزبري بارك في العاصمة البريطانية لندن بعد أدائهم لِصلاة التراويح. وقد ألقت الشرطة البريطانية القبض على منفذ العملية في ذات اليوم وأفادت أنه يدعى دارين أوزبورن، وأنه يميني عنصري معاد للمسلمين والمهاجرين.

544 هـ - مولد فخر الدين الرازي، شيخ الإسلام وإمام مفسر فقيه أصولي.

1284 هـ - مولد محمد فريد بك، حقوقي ومؤرخ أحد زعماء الحركة الوطنية بمصر.

1339 هـ - مولد عبد الله الطيب المجذوب، عميد الأدب السوداني.

1379 هـ وفاة- بديع الزمان سعيد النورسي، عالم مسلم كردي.

1418 هـ – وفاة إسماعيل صادق العدوي، إمام وخطيب جامع الأزهر.