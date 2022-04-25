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الإثنين 25 أبريل 2022
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داليا عبد الرحيم
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الأخبار

ضبط ومصادرة 86 مركبة توك توك.. ورفع 1200 حالة أشغال في الجيزة

رفع الاشغالات بحي
رفع الاشغالات بحي بولاق
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شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة بحي بولاق الدكرور على مدار الأسبوع، وجاء ذلك بناءً على  توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بالتعديات على الطريق العام، ورفع الإشغالات. 
وقامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق بشن حملات إشغالات على القطاعين الشمالى والجنوب بنطاق الحي، وأسفرت عن الآتي: "التحفظ على عدد 2 سيارة تقوم بأعمال الدعاية بدون ترخيص،
وعدد 2 عربة كاروه وتروسيكل يقومون بإلقاء المخلفات بالطريق العام.

كما تم ضبط والتحفظ على 86 مركبة توك توك تعيق حركة الطريق، وعدد 33 تروسيكل، ورفع ٩٠٠ حاله اشغال للمقاهي والمحال شملت كراسي وترابيزات وثلاجات وعربات مأكولات وأسطوانات بوتاجاز.
وجرى غلق عدد 3 محال تُدار بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإيداع المضبوطات مخازن الإشغالات بمتابعة، وأشرف عبد الله نور رئيس حي بولاق.

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ضبط ومصادر ٨٦ مركبه توك توك رفع ١٢٠٠ حاله اشغال غلق ٣ مقاهي مخالفه ببولاق الدكرور محافظة الجيزة