كورونا في سوريا.. تسجيل 3 إصابات جديدة

الخميس 21/أبريل/2022 - 05:18 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ حتى الآن 55785 شفي منها 52051 حالة وتوفي 3150 حالة.