كورونا في سوريا.. تسجيل 5 إصابات جديدة

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 07:00 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 17 حالة ولم تسجل أي وفاة اليوم بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55778 شفي منها 52020 حالة وتوفي 3150 حالة.