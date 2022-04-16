فيديو.. هبوط أرضي يبتلع 5 أشخاص في الهند

السبت 16/أبريل/2022 - 12:17 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة ابتلاع الأرض خمسة أشخاص ودراجة نارية نتيجة انهيار أرضي مفاجئ في الهند .

وبحسب الفيديو يظهر 4 أشخاص واقفين وإلى جوارهم يجلس شخص خامس وكانوا جميعا فيما يبدو أنه ورشة لإصلاح إطارات السيارات.

وقع الانهيار الأرضي بشكل مباغت حيث ظهرت فجأة حفرة في أرضية الورشة لتبتلع الأشخاص الخمسة في لمح البصر ومعهم دراجة نارية كانت تقف في نفس الموضع.

و بحسب وكالة "سبوتنيك: ، تعرض الخمسة أشخاص الذي سقطوا لإصابات خفيفة، فيما هرع شخص كان يقف على مقربة منهم إلى نجدتهم.