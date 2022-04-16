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السبت 16 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العالم

روسيا تقلص حصتها من سندات الدين الأمريكية إلى أدنى مستوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أظهرت وثائق وزارة الخزانة الأمريكية أن حصة روسيا في سندات الدين الأمريكي تقلصت في شهر فبراير الماضي مقارنة بيناير، ووصلت إلى 3.753 مليار دولار.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن حجم المساهمة الروسية في سندات الدين الأمريكية في يناير كان يقدر بـ 4.503 مليار دولار.

يذكر أن روسيا بدأت بتقليص المساهمة في السندات الحكومية الأمريكية منذ ربيع عام 2018، حيث تراجع حجمها من 96 مليار دولار إلى 48.7 مليار في أبريل 2018، وإلى 14.9 مليار في مايو.

ولا تزال اليابان أكبر مالك لسندات الدين الأمريكية، حيث بلغ حجم مساهمتها فيها في فبراير 1.3 تريليون دولار. وتحل الصين في المرتبة الثانية بـ 1.05 تريليون دولار، وبريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 625.2 مليار دولار.

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السندات الأمريكية اليابان أكبر مالك لسندات الدين الأمريكية حيث بلغ حجم مساهمتها فيها في فبراير 1 3 تريليون دولار وتحل الصين في المرتبة الثانية بـ 1