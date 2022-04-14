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الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

استعدادا لتصفيات كأس العالم.. بعثة منتخب الناشئات تتوجه إلى نيجيريا

الناشئات
الناشئات
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توجهت بعثة المنتخب الوطنى للناشئات تحت 17 عاما  اليوم الخميس، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، استعدادا لمواجهة منتخب نيجيريا يوم 17 أبريل الجارى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.  

وتأهل المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عام إلي الدور الثاني في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم ؛ بعد إنسحاب منتخب غينيا بيساو من المباراتين اللتين كان مقررا لهما مارس الماضي.

ويترأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويرافق البعثة الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة النسائية.

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منتخب الناشئات تصفيات كأس العالم منتخب نيجيريا