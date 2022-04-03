الجامعة المصرية اليابانية: إنشاء وحدة اختبارات واستشارات هندسية لضبط الجودة

الأحد 03/أبريل/2022 - 01:06 م

أكد الدكتور احمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا انشاء وحدة الاختبار والاستشارات الهندسية (ETC) بالجامعة وهى متخصصة في تقديم خدمة اختبار جميع مواد البناء فيما يتعلق بأعمال البناء (الخرسانة والمعدن) وأعمال الطرق والتربة والأساسات. وتقديم الاستشارات الفنية للمشروعات الأهلية والوطنية وما يماثلها لخدمة الأفراد والهيئات والشركات والمجتمعات المحلية فى مصر وخارجها بالتعاون مع الهيئات والشركات الدولية.

أضاف رئيس الجامعة ان وحدة ETC تقدم الخدمة من خلال كوادر علمية ذات خبرات متميزة في مختلف تخصصات هندسة البناء (التخطيط والتصميم والدراسات الكاملة لمشاريع مختلفة الحجم (الهياكل الخرسانية / الفولاذية / المركبة) ؛ وإعداد المخططات التنفيذية اللازمة وتقديم خدمة الإشراف الهندسي (الكامل والدوري).

أوضح أن قسم المختبر الإنشائي متخصص فى إجراء اختبار على عينات معملية وكذلك عناصر انشائية بالاضافة إلى اجراء الاختبارات في موقع العمل .

كما تقدم الوحدة خدماتها فى مجال الهندسة الجيوتقنية من خلال خبراء متعددى الجنسيات في هندسة الزلازل الجيوتقنية ، مع التركيز على تفاعل بنية التربة الزلزالية ، وخصائص التربة ، وتقييم إمكانات التميع للتربة ، والاستقرار الزلزالي للمشاريع الخاصة