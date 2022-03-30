واصلت أسعار الدولار استقرارها، في البنوك المصرية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022.
ووصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع.
ووصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع.
وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، التجاري الدوي CIB، ميد بنك، بلوم".
ووصل سعر الدولار نحو 18.26 جنيه لشراء و18.36 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس".
وبلغ سعر الدولار نحو 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي لأول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي المصري، البركة ، الإمارات دبي الوطني، مصر".
ووصل أعلى سعر لـ الدولار نحو 18.29 جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المشرق، الأهلي المتحد، أبوظبي الإسلامي".
اقتصاد
سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 30 مارس 2022
واصلت أسعار الدولار استقرارها، في البنوك المصرية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022.