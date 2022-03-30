سعر الدولار مساء اليوم الأربعاء 30 مارس 2022

الأربعاء 30/مارس/2022 - 04:57 م

واصلت أسعار الدولار استقرارها، في البنوك المصرية، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022.

ووصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء و 18.37 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 18.25 جنيه للشراء و18.35 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، التجاري الدوي CIB، ميد بنك، بلوم".

ووصل سعر الدولار نحو 18.26 جنيه لشراء و18.36 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس".

وبلغ سعر الدولار نحو 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي لأول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي المصري، البركة ، الإمارات دبي الوطني، مصر".

ووصل أعلى سعر لـ الدولار نحو 18.29 جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المشرق، الأهلي المتحد، أبوظبي الإسلامي".