تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات الثلاثاء 29 مارس 2022

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 02:24 م

تراجع سعر الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 3 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 - الأعلى فئة نحو 1112 جنيه، ووسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 - الأوسع انتشارا نحو 973 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 834 جنيه، وسجل سعر الجرام من عيار 14 - الأقل فئة نحو 649 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7784 جنيها، وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 34903 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو الذهب 1.112مليون جنيه.