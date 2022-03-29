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الثلاثاء 29 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات الثلاثاء 29 مارس 2022

الذهب
الذهب
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تراجع سعر الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس 2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 3 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة.

وبلغ سعر الذهب  عيار 24 - الأعلى فئة  نحو 1112 جنيه، ووسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 - الأوسع انتشارا نحو 973 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 834 جنيه، وسجل سعر الجرام من عيار 14 - الأقل فئة نحو 649 جنيها .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7784 جنيها، وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 34903 جنيهات، كما بلغ سعر كيلو الذهب 1.112مليون جنيه.

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أسعار الذهب منتصف التعاملات تراجع