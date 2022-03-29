كورونا في الجزائر.. تسجيل 12 إصابة جديدة

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 01:34 ص

سجلت الجزائر 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دون تسجيل أي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان الليلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 265641، في حين بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6873 حالة.