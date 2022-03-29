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الثلاثاء 29 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 12 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، دون تسجيل أي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان الليلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 265641، في حين بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6873 حالة.

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