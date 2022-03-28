الصحة: 1.7 مليون طفل مستهدف من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الإثنين 28/مارس/2022 - 01:58 م

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوقاية بوزارة الصحة، إن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تتم على فترات الهدف منها هو تحقيق المناعة المجتمعية للأطفال على فترات قريبة في ضوء أن المرض يشهد نشاطا على فترات قريبة في العالم.

وأضاف عبد الفتاح في مداخلة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفرق الطبية العاملة في الشؤون الطبية مدربة ومجهزة ، وهناك 90 ألف فرد يكونون 45 فريقا في الجمهورية، وهم على أتم الاستعداد في أي وقت للحملات التطعيمية .

وأوضح "عبد الفتاح"، أن الفرق المتحركة تقوم بطرق الأبواب ولا تكتفي فقط بالمرور في الشوارع، وهي تحمل رسالة توعوية قادرة على ايصالها لكافة المواطنين .

يشار الى ان وزارة الصحة قد اطلقت حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ عدد الأطفال المستهدفين 1.7 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.

ويشارك في حمله التطعيم حوالى 4840 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.