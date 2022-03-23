مشغولات ذهبية وماكياج وعطور: أولياء الأمور يقدمون هدايا عيد الأم للمعلمات رغم تحذير الإدارات التعليمية

الأربعاء 23/مارس/2022 - 11:03 م

تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، أصدرت عدة إدارات تعليمية، تعليمات لأولياء الأمور بعدم تقديم هدايا للمعلمات أو العاملات في المدارس لعدم تعريضهن للحرج، وعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، كما ألغت إدارات تعليمية عديدة احتفالية عيد الأم التي يتم تنظيمها في المدارس سنويا بهذه المناسبة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ورغم تلك التعليمات، رصدت «البوابة» قيام بعض أولياء الأمور بتقديم هدايا ذهبية وإكسسوارات وعطور باهظة الثمن للمعلمات والعاملات بالمدارس، بعد قيام أولياء الأمور بجمع مبلغ مالي من كل ولي أمر على «جروبات أولياء الأمور»، كما قدم بعض الطلاب قطع الشيكولاتة والماكياج وغيرهما من الهدايا للمعلمات.