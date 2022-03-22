أمين الأمم المتحدة يدعو لإنهاء النزاع في أوكرانيا

الثلاثاء 22/مارس/2022 - 07:35 م

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا والتفاوض بشكل جدي، محذرا من أن مواصلة الحرب قد يهدد بالانزلاق إلى "أزمة جوع عالمية".

وقال جوتيريش- في كلمة له بشأن الوضع في أوكرانيا من مقر الأمم المتحدة، اليوم- "إن العملية العسكرية الروسية بدأت بعد شهور من حشد عسكري كبير على طول الحدود الأوكرانية؛ ومنذ ذلك الحين رأينا معاناة إنسانية مروعة ودمارا في مدن وبلدات وقرى، وقصفا ممنهجا روع المدنيين، وقصفا للمستشفيات والمدارس ومبانى سكنية وملاجئ".. موضحا أن 10 ملايين أوكراني اضطروا لمغادرة منازلهم، مع إحراز الحرب تقدما ضئيلا.

وأضاف جوتيريش أن مدينة ماريوبول الأوكرانية يطوقها الجيش الروسي منذ أكثر من أسبوعين، وتتعرض لقصف وهجمات بلا هوادة، متسائلا "من أجل ماذا؟، حتى إذا سقطت ماريوبول لا يمكن قهر أوكرانيا، والنتيجة الوحيدة لكل ذلك هي المزيد من المعاناة والمزيد من الدمار والمزيد من الترويع".

وأكد أن الشعب الأوكراني يتحمل جحيما لا يطاق، لافتا إلى أن صدى ذلك يمكن شعوره في جميع أنحاء العالم في الارتفاع الشديد لأسعار الغذاء والطاقة وزيادة أسعار الأسمدة، مما يهدد بأن تتحول إلى "أزمة جوع عالمية".

وأشار إلى أن الدول النامية التي تختنق بالفعل بسبب وطأة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وقلة إمكانات الوصول إلى التمويل الكافي، أصبحت الآن تدفع ثمنا فادحا كنتيجة لهذه الحرب.

ونوه بأنه من خلال تواصله مع العديد من الأطراف الفاعلة بدأت عناصر التقدم الدبلوماسي تلوح في الأفق بشأن العديد من القضايا، مشددا على أن هناك ما يكفي على الطاولة لوقف النزاع والتفاوض بشكل جدي الآن.

وحذر جوتيريش من أن هذه الحرب لا فائز فيها، وأنه عاجلا أو أجلا ينبغي أن تنتقل من ساحة القتال إلى طاولة السلام؛ مؤكدا أن هذا أمر حتمي.. كما شدد على أن مواصلة الحرب في أوكرانيا أمر غير مقبول أخلاقيا، وغير مبرر سياسيا، وغير معقول عسكريا.