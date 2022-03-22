مشغولات ذهبية وعطور .. أبرز هدايا عيد الأم للمعلمات

الثلاثاء 22/مارس/2022 - 01:05 م

في شهر مارس من كل عام تأتي الاحتفالات بعيد الأم وما يصاحبه من تقديم هدايا، حيث ينتظرالابناء موعد عيد الأم، للاحتفال مع أمهاتهم بهذا اليوم، تقديرا لدورها في حياتهم وقد وبدأت مصر الاحتفال بعيد الأم يليها الوطن العربي أجمع بعد اقتراح جاء من على يد الأخوين"مصطفى وعلى أمين" مؤسسى أخبار اليوم واقترح أمين على أخيه مصطفى أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم، وبالفعل كتبا مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير يتحدثان فيه عن تخصيص يوما لعيد الأم والاحتفال بها.

قوبلت فكرتهم بالتشجيع وتقرر أن يكون الاحتفال بعيد الأم هو يوم 21 مارس وفي تلك الأيام استعدادات خاصة لدى أولياء الأمور ليس للاحتفال بعيد الأم ولكن لاختيار هدية المعلمات في المدارس، والتي أصبحت تمثل عبأ على ميزانية الأسرة. تقاليع جديدة في عدة مدارس منها اختيار هدايا ذهبية للمعلمات، أو اكسسوارات وعطور باهظة الثمن.

ورغم تحذيرات بعض الإدارات التعليمية من جلب الهدايا للمعلمات أو تحميل أنفسهم نفقات إضافية، فيما ألغت عدة مدارس الاحتفالات السنوية بهذه المناسبة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ورصدت "البوابة نيوز" بعض نماذج الهدايا المقدمة للعاملات بالمدارس حيث قام أولياء الأمور بالاتفاق عبر جروبات الآباء لكل فصل فيما بينهم بتجميع مبلغ موحد من المال لشراء هدية موحده وظهر ذلك فى احدى المدارس في إدارة القاهرة التعليمية حيث قامت احدى الامهات بتجميع مبلغ مالى من كل ولية امر يطالب يتراوح مابين 90 الى 120 جنيها على ان تقوم احدى الأمهات بشراء بعض القطع الذهبية التي يتراوح ثمنها مابين الألف والالفين من الجنيهات .

وهناك بعض الطلاب الذين قدموا بعض قطع الشيكولاته وغيرهم ممن قام بشراء بعض من انواع من العطور وانواع من المكياجات.

وهناك من لم يستطع تقديم هدية بسبب الظروف الاقتصادية او ان هذا الطالب اصبح يتيم الام فلم يستطع تقديم هدية لام غيره امه فامتنع عن شراء اى هدايا وقام بتقديم التهنئة بالعبارات المعتادة .

فى حين أن هناك احدى المدارس بإدارة الجيزة التعليمية قد نشرت منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يفيد بمنع استقبال أي هدايا للمدرسات فى عيد الام وجاء المنشور كالتالي:|

السادة أولياء الامور كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة الاحتفال بعيد الام ,الرجاء مكن حضراتكم عدم ارسال أي هدايا وعدم تعريض جميع العاملين بالمكان للحرج بسبب ارسال الهدايا لان العرفان بالجميل لايتطلب تحميل الاسر المصرية المزيد من الاعباء التى لاداعى لها .

واضافت الادارة عبر منشورها قائلة الرجاء من حضراتكم الالتزام بهذه التعليمات حتى لا تتعرض العاملات بالمدرسة للمسائلة القانونية .

وبهذا اللفتة الجميلة قامت العهديد من الامهات بتقديم الشكر لادارة المدرسة لتلك اللفتة الجميلة وكذلك لتخليصهم من العب الاضافى الذى كان سيضاف لهم بسبب تلك الهداية فى ظل تلك الظروف خاصة وان ان القسط الثانى من المدارس من المققر له دفعه فى هذا الشهر.