كورونا في ليبيا.. تسجيل 193 إصابة جديدة

الأربعاء 16/مارس/2022 - 03:24 ص

سجلت ليبيا أربع وفيات، و 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 500,497 إصابة، والمتوفين 6354.