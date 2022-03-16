سجلت ليبيا أربع وفيات، و 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 500,497 إصابة، والمتوفين 6354.
بوابة العرب
كورونا في ليبيا.. تسجيل 193 إصابة جديدة
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سجلت ليبيا أربع وفيات، و 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت ليبيا أربع وفيات، و 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.