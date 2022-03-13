كورونا في تونس.. تسجيل 364 إصابة جديدة

الأحد 13/مارس/2022 - 07:01 ص

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ مليونًا و 28 ألفًا و 717 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 28 ألفًا و 31 حالة.