أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ مليونًا و 28 ألفًا و 717 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 28 ألفًا و 31 حالة.
بوابة العرب
كورونا في تونس.. تسجيل 364 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.