بعد الخروج من كأس مصر.. إقالة مجدي عبدالعاطي من تدريب "فاركو"

السبت 12/مارس/2022 - 03:21 م

وجه مجلس إدارة نادي فاركو الشكر إلى مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق وجهازه المعاون على الفترة التي قضاها كمدير فني للفريق.

وودع فريق فاركو بطولة كأس مصر من دور الـ32، بعدما خسر من كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية.

وجاء رحيل الجهاز الفني لفاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة بالدوري والخروج من كأس مصر.

ويستعد فاركو لمواجهة البنك الأهلي، في الرابعة من عصر الخميس المقبل على استاد الإسكندرية، بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 11 هدفًا واستقبل مثلهم.