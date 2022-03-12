يقول «عمرو رجب»، فى رسالة بعث بها إلى «صوت الناس»، إنه فقد القدرة على الحركة بعد إصابته أثناء العمل، وتراكمت عليه الديون والإيجار، ولم يعد قادرا على سداد الديون، ويطالب بتوفير دخل ينفق منه على أسرته.
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البوابة لايت
صوت الناس.. عمرو رجب: لا أستطيع الحركة.. ساعدوني
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يقول «عمرو رجب»، فى رسالة بعث بها إلى «صوت الناس»، إنه فقد القدرة على الحركة بعد إصابته أثناء العمل، وتراكمت عليه الديون والإيجار، ولم يعد قادرا على سداد الديون، ويطالب بتوفير دخل ينفق منه على أسرته.
يقول «عمرو رجب»، فى رسالة بعث بها إلى «صوت الناس»، إنه فقد القدرة على الحركة بعد إصابته أثناء العمل، وتراكمت عليه الديون والإيجار، ولم يعد قادرا على سداد الديون، ويطالب بتوفير دخل ينفق منه على أسرته.