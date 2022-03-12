صوت الناس.. عمرو رجب: لا أستطيع الحركة.. ساعدوني

السبت 12/مارس/2022 - 03:05 ص

يقول «عمرو رجب»، فى رسالة بعث بها إلى «صوت الناس»، إنه فقد القدرة على الحركة بعد إصابته أثناء العمل، وتراكمت عليه الديون والإيجار، ولم يعد قادرا على سداد الديون، ويطالب بتوفير دخل ينفق منه على أسرته.

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