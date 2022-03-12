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السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. عمرو رجب: لا أستطيع الحركة.. ساعدوني

صوت الناس
صوت الناس
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يقول «عمرو رجب»، فى رسالة بعث بها إلى «صوت الناس»، إنه فقد القدرة على الحركة بعد إصابته أثناء العمل، وتراكمت عليه الديون والإيجار، ولم يعد قادرا على سداد الديون، ويطالب بتوفير دخل ينفق منه على أسرته.
للتواصل مع الحالة: ٠١٠٦٩٩٧٢٦٤١

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صوت الناس سداد الديون العمل