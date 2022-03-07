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الإثنين 07 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 7 مارس 2022

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه، فى تعاملات اليوم الاثنين 7 مارس 2022، في البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة والذي يرتفع فيها سعر البيع والشراء بنحو قليل وقد يقترب من أسعار البنزك فى أوقات كثيرة.
وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 

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سعر الصرف قناة السويس البنك التجاري الدولي السوق المحلي سعر الدولار