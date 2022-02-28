الحكومة الأوكرانية: روسيا أوقفت تحركاتها في شمال غرب البلاد

الإثنين 28/فبراير/2022 - 05:06 م

كشفت الحكومة الأوكرانية عن آخر مستجدات الحرب التى تشنها روسيا على البلاد لليوم الخامس على التوالى، موضحة أن القوات الروسية أوقفت تحركاتها في شمال غرب أوكرانيا تمامًا وأجرت عمليات انسحاب تكتيكية، مشيرة إلى أن الجانب الأوكراني يهاجم بالمدفعية والطيران.

وكذلك أفادت الحكومة بأن الجيش الروسى يحاول الانتقال إلى وسط مدينة خاركيف، لكن المحاولات انتهت بشكل كبير. وعلى جانب آخر قالت الحكومة إنه لابد من التحقق من الوضع في كوبيانسك، على الرغم من الفيديو الذي نشره عمدة هذه المدينة، والذي ذكر فيه أن الروس سيطروا على المدينة.

وبخصوص منطقة عملية القوات المشتركة، أكدت الحكومة في بيان أن القوات الروسية استولت على مدينة فولنوفاكا لبعض الوقت، لافتة إلى أن هذه المدينة عادت تحت سيطرة أوكرانيا، بسبب الهجوم المضاد من قبل القوات الأوكرانية.

وتابعت حكومة أوكرانيا: "ماريوبول ما زالت صامدة، لم يتم اكتشاف أي مشاكل هناك، فيما استولى العدو على بيرديانسك، حيث لم يكن لدينا قوات لجيشنا هناك، مضيفة: "نرى بعض تحركات القوات الاحتياطية الصغيرة من القرم باتجاه خيرسون... وذهب ما يقرب من 11 سفينة روسية إلي البحر (حوالي كتيبة واحدة على متن كل منها)، والتي من المحتمل أن تحاول النزول في أوديسا".

وأكملت: "تم إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه كييف. أٌسقطت إحداها، وأصابت أخرى سوفيفسكا بورشاجيفكا (مقاطعة في كييف).. وتعرض مطاري زيتومير وزابوريزهيا لغارات جوية".

وأردفت: "نواصل قتالنا وهجومنا المضاد. انضم أكثر من 100.000 جندي احتياطي إلى الجيش الأوكراني في اليومين الماضيين، كما يساعد العديد من رجال الأعمال والمتاجر الجيش الأوكراني على سبيل المثال: محطات الوقود توفر الغاز، بينما توفر الصيدليات الإمدادات للمستشفيات مجانًا".

