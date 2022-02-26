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السبت 26 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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العالم

القوات الأوكرانية تتصدى لهجوم شنه 60 جنديًا مظليًا روسيًا بالقرب من "لفيف"

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية
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تصدت القوات الأوكرانية هجومًا شنه 60 جنديًا مظليًا روسيًا بالقرب من بلدية لفيف، وفقًا لما ذكرته تقارير روسيا.

وقال رئيس بلدية لفيف، أندريه سادوفي، إن التقارير تفيد بأن الجنود الروس تراجعوا بعد اشتباكهم مع الجيش في برودي، غربي أوكرانيا، على بعد حوالي 65 ميلًا من المدينة.

فيما ذكرت وسائل إعلام في كييف، السبت، أن اللواء 101 من الجيش الأوكراني تمكن من القضاء على رتل من القوات الروسية، في وقت جرى إسقاط طائرة روسية فوق البحر الأسود.

وأشارت تقارير أوكرانية نقلا عن الجيش إلى أنه تم تحييد مركبتين وشاحنتين مع دبابات ودبابة أخرى بالقرب من محطة بريست على الضفة اليسرى للعاصمة كييف.

وتخوض القوات الأوكرانية معارك شرسة مع القوات الروسية في محيط العاصمة كييف، التي تحاول موسكو الاستيلاء عليها سريعا.

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