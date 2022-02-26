استولى على 1.2 مليون جنيه.. سقوط نصاب الإسماعيلية في قبضة الأمن

السبت 26/فبراير/2022 - 12:00 م

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين مقيمين بالقاهرة بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح شهرية.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (صاحب محل هواتف محمولة، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها على النحو المشار إليه مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت حوالى (1,200,000 جنيه) من المُبلغين وتوقف بعدها عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية وقام بالإختفاء والهروب ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.