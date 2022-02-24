تحت رعاية الاتحاد الدولى للبادل.. أو ويست تستضيف بطولة "FIP Star" الدولية

الخميس 24/فبراير/2022 - 04:21 م

يرعى الاتحاد الدولى والاتحاد المصرى للبادل، بطولة FIP Star للبادل الدولية، والتى أعلنت مدينة أو ويست عن استضافتها، ومن المقرر أن تقام في الفترة من يوم 11 الي 13 مارس القادم.

يتنافس في البطولة 52 لاعبا من 10 دول حول العالم، منهم 12 لاعبا مصريا، وتبلغ قيمة جوائز تلك البطولة 13،500 يورو.

وتعتبر رياضة البادل من أكثر الألعاب نموا على المستوى العالمي، وشاركت مصر مؤخرًا كأول دولة عربية وأفريقية في كأس العالم للناشئين في نسخته الثالثة عشر، وتسعى مدينة O West الى توفير منصة رياضية لمحبي اللعبة خاصة وأن عدد مشجعي البادل يتزايد بشكل ملحوظ.

وتأتى رعاية مدينة O West لهذه البطولة الدولية في إطار استراتيجية أوراسكوم للتنمية التي تهتم بتنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، مع دعم وتمكين المواهب الشابة وإتاحة الفرصة لاستعراض مواهبهم ومهاراتهم، فضلًا عن اكتساب خبرات من خلال التفاعل مع الخبرات الدولية حيث أن تم فتح باب التسجيل للمشاركة لكل محبي هذه الرياضة والبطولة مفتوحة للجمهور للحضور.