كورونا في الأردن.. تسجيل 8144 إصابة جديدة

الخميس 24/فبراير/2022 - 01:34 ص

سجلت الأردن 8144 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1599422 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 1445203 حالات شفاء بعد تسجيل 22113 حالة إضافية، كما سجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13751 حالة.