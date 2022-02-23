ads
الأربعاء 23 فبراير 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

رئيس وزراء أوكرانيا: اعتراف روسيا بدونيتسك ولوهانسك لا يؤثر على اقتصادنا

رئيس وزراء أوكرانيا
رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، إن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال "دونيتسك ولوهانسك" لا يؤثر على حياة أوكرانيا الاقتصادية.

وأضاف شميهال، في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء: أن "روسيا احتلت مؤقتًا أراضي منطقتي دونيتسك ولوهانسك لمدة ثماني سنوات".

وأضاف: "اليوم، لا يؤثر الاعتراف بوضعها بأي شكل من الأشكال على حياتنا وتنميتنا الاقتصادية والوفاء بجميع المسؤوليات الاجتماعية تجاه المجتمع وتجاه شعبنا".

وشدد رئيس الوزراء الأوكراني على أن العالم كله يدعم أوكرانيا الآن.

ads
رئيس وزراء أوكرانيا دونيتسك ولوجانسك روسيا البوابة نيوز بوتين