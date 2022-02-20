كورونا في الجزائر.. تسجيل 251 إصابة جديدة

الأحد 20/فبراير/2022 - 07:24 ص

سجلت الجزائر 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسبع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 263936 والمتوفين 6787.