سجلت الجزائر 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسبع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 263936 والمتوفين 6787.
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 251 إصابة جديدة
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سجلت الجزائر 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسبع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت الجزائر 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسبع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.