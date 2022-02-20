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الأحد 20 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 251 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسبع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 263936 والمتوفين 6787.

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