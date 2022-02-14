فوائد المشي لعلاج آلام الظهر

الإثنين 14/فبراير/2022 - 08:35 م

يعد المشى من الرياضات البسيطة السهلة المتداولة، والتى من الممكن ممارستها دون الحاجة إلى تدريب وتمرينات، فنصف ساعة من المشى يوميًا كفيلة أن تقى الجسم من عدة أتعاب، ولكن يجب أن يتم ذلك من خلال وضعية سليمة لا تسبب تعبا عند الحركة، فهى رياضة ممتعة غير شاقة تعطى فرصة لجسم الانسان أن يتنفس الصعداء دون عناء.



من ناحية أخرى يوضح الدكتور أحمد بسيم إخصائى العمود الفقرى بعض فوائد المشى خصوصًا فى علاج آلام الظهر.



١) يقوى المشى العضلات التى تدعم العمود الفقري

حيث تلعب عضلات الجذع «أسفل الظهر» دورًا حيويًا فى الحفاظ على استقرار وحركة أسفل الظهر ويمكن أن تصبح هذه العضلات غير متكيفة وضعيفة من نمط الحياة قليل الحركة، مما يتسبب فى تشوه العمود الفقرى مع مرور الوقت.

٢) يزيد من تدفق الدم

يمكن أن يتسبب انخفاض النشاط البدنى فى تضييق الأوعية الدموية الصغيرة فى العمود الفقرى، مما يقلل من تدفق الدم إلى عضلات العمود الفقرى، فيساعد المشى على فتح الأوعية الدموية مما يزيد من إمداد هذه العضلات بالأكسجين والمواد المغذية اللازمة.

٣) يطرد السموم

تنتج العضلات سمومًا فسيولوجية عندما تنقبض وتتوسع وبمرور الوقت يمكن أن تتراكم هذه السموم داخل أنسجة عضلات أسفل الظهر وتسبب تصلبًا وهنا يساعد المشى على التخلص من هذه السموم وتحسين المرونة والحركة.

٤) يزيد المشى من مرونة أسفل ظهرك

يمكن أن يؤدى قلة النشاط البدنى إلى تصلب العضلات والمفاصل فى أسفل الظهر والوركين، ويؤدى هذا التصلب إلى زيادة الضغط على العمود الفقرى القطنى (أسفل الظهر)، وتغيير انحنائه الطبيعى.

يزيد المشى من المرونة عن طريق شد العضلات والأربطة فى الظهر والساقين والأرداف، ويتم تنشيط وتمديد عضلات معينة، مثل أوتار الركبة وعضلات العمود الفقرى المنتصبة وعضلات الورك المثنية وزيادة مرونة الأوتار الشوكية، مما يحسن النطاق العام للحركة فى أسفل ظهرك.

فى حين أن المشى يمكن أن يساعد فى تحسين وظائف أسفل الظهر، إلا أن له أيضًا فوائد صحية أخرى قد يساعد الالتزام ببرنامج المشى المنتظم فيها ومنها:-

١) الحفاظ على الوزن الأمثل.

٢) الحافظ على ضغط الدم منتظما وبصورته الطبيعية.

٣) تحسين مستويات الكوليسترول الكلى.

٤) تقليل القلق والاكتئاب.

٥) تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والخرف.

٦) زيادة إنتاج الإندورفين «هرمون طبيعى مثبت للألم»، مما يقلل من الإحساس العام ب