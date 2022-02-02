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الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بالصور..إزالة تعديات على أرض أملاك دوله بقرية القبابات بأطفيح

تمهيد الطريق
تمهيد الطريق
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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح بحملة إزالة تعديات على أرض أملاك دوله بقرية القبابات عدد خمسة حالة على مساحة 2000م مربع فى المهد، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
كما تم تمهيد الطريق 21من قرية صول حتى قرية البرمبل،وكذالك مداخل ومخارج وشوارع قرية البرمبل ورفع الأتربة الزائدة على الطرق 50 طنا.

مدينة أطفيح حملةإزالة تعديات على أرض املاك دوله قرية القبابات محافظ الجيزة تمهيد الطريق 21من قرية صول حتى قرية البرمبل