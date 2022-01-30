تعرف على أهم المشروعات السكنية وأسعارها في التجمع الخامس

الأحد 30/يناير/2022 - 05:10 م

التجمع الخامس من المناطق السكنية الحديثة التي تقع في القاهرة الجديدة، والتي قامت الدولة باستغلالها للتوسع العمراني والتخلص من التكدس والكثافة السكانية الموجودة في القاهرة الكبرى، فأصبح التجمع من المناطق العصرية المتطورة التي توفر موقع سكني ووحدات بمواصفات مختلفة تتناسب مع معظم الفئات الاجتماعية.

يتميز التجمع الخامس بكونه من المناطق التي تجمع بين الهدوء والرقي، حيث أنها مصممة بأساليب عصرية حديثة ومُقسمة باستراتيجية تناسب الباحثين عن سكن هادئ، إلى جانب ذلك فهي منطقة حيوية تتوفر فيها كافة الخدمات والمرافق الأساسية والترفيهية التي لا غنى عنها لحياة متكاملة.

تقع التجمع الخامس في القاهرة الجديدة بالقرب من عدة طرق ومحاور رئيسية تجعل الانتقال منها وإليها سهلًا، كما تضم مجموعة من الشوارع الداخلية الحيوية والتي أصبحت من أشهر الشوارع المعروفة في القاهرة الجديدة.

هناك اختلاف في الوحدات السكنية الموجودة في التجمع الخامس، وذلك لتعدد المطورين وأصحاب المشروعات هناك، حيث أنها من تنفيذ عدد كبير من شركات الاستثمار العقاري مما خلق تنوع في المشروعات السكنية والفئات المستهدفة منها.

تطور التجمع الخامس في السنوات الأخيرة

استطاعت التجمع الخامس في وقت قصير جذب عدد كبير من العملاء وكذلك ضم عدد من المشروعات والخدمات التي جعلت منها منطقة حيوية تصلح للعيش والاستقرار، فهي تشتهر بعدد من الكمبوندات السكنية الفخمة، كما تتميز بقربها من عدة طرق رئيسية ساعدت على سهولة الانتقال منها وإليها مثل: الطريق الدائري، وطريق القاهرة السويس، وطريق القاهرة الإسماعيلية.

وقد حرصت الشركات المنفذة للمشروعات في التجمع على مواكبة العصر، وعملت على تنفيذ مشروعاتها بأحدث التصاميم العصرية والديكورات، مما جعل هناك تنوع في الطراز المعماري للمباني والوحدات السكنية، فضلًا عن أنها لا تقل عن التصاميم الأوروبية مما يجعلها وجهة مناسبة للباحثين عن الفخامة.

ومن أكثر مميزات التجمع هو تنوع صور العقارات السكنية هناك، فمثلما توجد عقارات للبيع في الكمبوندات السكنية الفخمة، هناك أيضًا كمبوندات سكنية لمتوسطي الدخل، إلى جانب وجود شقق للبيع ومجموعة شقق للإيجار مخصصة لمحدودي الدخل وإسكان للشباب؛ وبذلك تُعد التجمع موقع مناسب للسكن والاستقرار باختلاف الطبقات الاجتماعية المختلفة.

أهم المشروعات والمطورين في التجمع الخامس

لم تقتصر المشروعات على كمبوندات التجمع الخامس فقط، بل إن التجمع بها عدد كبير من المشروعات والخدمات التي جعلتها حيوية في وقت قصير وذلك بما يشمل مجمعات تجارية وإدارية وطبية، ويرجع ذلك لتنوع الشركات العقارية والمستثمرين الذين حرصوا على تنفيذ مشروعاتهم هناك.

وتتميز التجمع الخامس بكونها موقع لمشروعات عدد من أشهر شركات التنمية العقارية الموجودة في مصر، فمن أبرز الشركات التي نفذت مشروعاتها هناك: شركة أرضك للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة MG مطاوع جروب، وشركة بداوي للاستثمار والتنمية العقارية، وشركة ماونتن فيو للتطوير العقاري.

المشروعات السكنية في التجمع

فيما يخص المشروعات السكنية في التجمع الخامس، فمن المعروف أن التجمع موقع لعدد كبير من الكمبوندات السكنية التي تستهدف الطبقة العليا والباحثين عن الفخامة والرقي، ولكنها لم تقتصر على هذه الفئة بل إنها اشتهرت بكونها تجمع وحدات تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية من متوسطي ومحدودي الدخل.

وتشهد التجمع الخامس تنوع في الوحدات المتوفرة هناك، حيث تجد فيها شقق للإيجار، وشقق للبيع، وفيلات بمساحات مختلفة، ودوبلكس، إلى جانب وجود بعض وحدات التوين هاوس والبنتهاوس.

الكمبوندات السكنية بالتجمع الخامس

تحظي الكمبوندات السكنية التي تتيح شقق في التجمع الخامس بإقبال من العملاء، وذلك لتنوع المساحات فيها وتنافس الأسعار وأنظمة الدفع والسداد، وتتيح تلك الكمبوندات شقق للإيجار وأخرى للبيع، ومن أبرز الكمبوندات التي توفر شقق للإيجار في التجمع الخامس نجد: كمبوند ميفيديا، وكمبوند ايست تاون، وكمبوند ماونتن فيو، والباتيو.

أما عن الكمبوندات التي بها شقق للبيع فى التجمع الخامس فمن أبرزها: هايد بارك، وتاج سيتي، ولايك فيو ريزيدنس.

أسعار الشقق في التجمع الخامس

تختلف أسعار شقق التجمع الخامس بحسب مواصفات كل وحدة ومميزاتها، ولكن بشكل عام تتميز أسعار الشقق في كمبوندات التجمع الخامس بكونها تنافسية مقارنة بما يحصل عليه العملاء من مميزات بالعيش فيها.

فإن كنتَ تبحث عن شقق للبيع فى التجمع الخامس فإن متوسط سعر المتر هناك 7 ألاف جنيه مصري تقريبًا.

أما إن كنتَ من الباحثين عن شقق للايجار بالتجمع الخامس، فإن سعر الإيجار هناك يبدأ من 3000 جنيه ويصل إلى أكثر من 10 ألاف جنيه.

خدمات التجمع الخامس

حرص المطورون العقاريون لمشروعات التجمع الخامس على الإهتمام بالخدمات والمرافق وذلك لخلق مجتمع سكني حيوي يجد فيه العملاء كل ما يبحثون عنه في محيطهم، ولذلك تتميز معظم الكمبوندات السكنية هناك بكونها متكاملة من حيث الخدمات الأساسية والترفيهية.

كما أن هناك عدد من المستثمرين الذين اهتموا بالمشروعات الخدمية فقط، والتي تتمثل في مشروعات تعليمية، وطبية وترفيهية، ومن أبرز تلك المرافق والخدمات:

المدارس والجامعات

هناك تنوع في المدارس الموجودة في التجمع الخامس بين مدارس لغات، وخاصة، ودولية، إلى جانب وجود مدارس حكومية؛ ومن أبرز المدارس هناك:

• مدرسة الأندلس الدولية.

• مدرسة الشويفات الدولية.

• كايرو انجلش سكول.

أما عن الجامعات فتتميز التجمع الخامس بكونها موقع لعدد من الجامعات والأكاديميات الكبرى، من أبرزها:

• الجامعة الأمريكية

• أكاديمية الشرطة

• الكلية الكندية الدولية

المستشفيات

لا غنى عن الخدمات الطبية في أي منطقة سكنية، ولذلك تضم التجمع الخامس عدة مستشفيات تتيح خدمات طبية مختلفة، ومن أبرز المستشفيات هناك:

• المستشفى الجوي التخصصي

• مستشفى تبارك الدولي

• مركز برايم كلينكس

الخدمات الترفيهية

إلى جانب الخدمات الأساسية هناك مجموعة من الخدمات الترفيهية التي تجذب العملاء لأي منطقة سكنية، وذلك بمايشمل مجموعة من المولات والأسواق التجارية والأندية الكبرى، ومن أمثلتها:

• مول كايرو فيستيفال سيتي

• داون تاون مول

• مول بوينت 90

• نادي القاهرة الجديدة

الطرق والمناطق القريبة من التجمع الخامس

يقع التجمع الخامس في قلب القاهرة الجديدة في موقع استراتيجي مميز، حيث أنه محاط بشوارع مميزة تساعد على الإنتقال الداخلي فيه، كما يقع بالقرب من عدة طرق ومحاور تساعد على الانتقال منه وإليه بسهولة إلى معظم مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات، ومن أبرزها: الطريق الدائري، وطريق القاهرة السويس، وطريق القاهرة العين السخنة.

أما عن المدن والمناطق القريبة من التجمع الخامس، فمن أبرزها: مدينة الرحاب، ومدينة الشروق، ومدينة بدر؛ كما يبعد مسافة قصيرة عن العاصمة الإدارية الجديدة.

أفضل الكمبوندات السكنية في التجمع

كمبوند بالم هيلز نيو كايرو، من أعمال شركة بالم هيلز للتنمية العقارية، ويتيح مجموعة من الوحدات المتنوعة بين شقق، وفيلات منفصلة، وفيلات مع حديقة.

كمبوند لافنير، يقع في المستقبل سيتي، ويتيح للعملاء مجموعة من الشقق السكنية بمساحات متنوعة وأسعار تنافسية.

كمبوند ووتر واي فيلاز، قامت بتنفيذه شركة يكويتي للتنمية العقارية، ويضم مجموعة من الوحدات المتمثلة في توين هاوس، والتاون هاوس، والتوين فيلا.

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