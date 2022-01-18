قريبا.. ميزة جديدة من واتس آب

الثلاثاء 18/يناير/2022 - 01:37 م

كشف تطبيق التراسل الفوري "واتس آب" عن إضافة ميزة جديدة قريبا في المحادثات لتضيف شكلا جديدا للمحادثات ، و ستوفر الميزة المنتظرة للمستخدمين القدرة على الرسم ، من خلال إضافة أدوات للرسم.

وبحسب روسيا اليوم ، سيتم تحسين محرر الصور المدمج في التطبيق باستخدام أقلام الرصاص، والتي ستتيح إمكانية رسم خطوط أكثر سمكا على الصور ومقاطع الفيديو.

وحاليا يسمح التطبيق، بتغيير لون القلم، لكن لا يمكنك زيادة سمك الحد أو تقليله، وقد يحتوي برنامج المراسلة أيضًا على أداة مضمنة لتعتيم الصور، والتي ستسمح للمستخدمين بإخفاء الأجزاء الفردية من الصورة قبل إرسالها.

الأدوات الجديدة متوفرة حاليا في الإصدار 2.22.3.5 لأجهزة Android. في وقت لاحق، ستدخل الميزات الجديدة في برامج الإصدار لنظامي Android و iOS.