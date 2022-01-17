2.7 مليون دولار لتمكين مليون تاجر فى الشرق الأوسط من الحلول التكنولوجية الذكية

الإثنين 17/يناير/2022 - 11:03 م

كشفت اكسباند كارت -المنصة المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- عن جمع 2.7 مليون دولار جديدة، لتمكين مليون تاجر فى الشرق الأوسط من الحلول التكنولوجية الذكيه والتوسع في أسواق جديدة، مع التركيز على تعظيم جهود البحث والتطوير وبناء التكنولوجيات والمنتجات الجديدة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنتجات تكنولوجية ذكية، مثل (اكسباند بوت ExpandBot)، الذي يساعد التُجار على التفاعل مع عملائهم والرد على استفساراتهم عبر فيسبوك ماسنجر دون الحاجة إلى زيادة موظفي خدمة العملاء.

وتشير التقديرات إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة كان يحقق نموًا بمعدل سنوي مُركب وصل إلى 35% على مدى السنوات الخمس الماضية، فيما تُشير الدراسات إلى احتمالية حدوث تسارع أكبر في معدل نمو التجارة الإلكترونية بين عامي 2020 و2022 ليصل إلى معدل نمو سنوي مركب بقيمة 20%، ونموًا سنويًا إضافيًا بمعدل 14% حتى عام 2025.

وبدورها تستعد اكسباند كارت ExpandCart حاليًا لبدء جولتها التمويلية "Series B"، والتي سيتم تخصيصها للتوسع بمزيد من الأسواق الجديدة، وتطوير نظام إلكتروني شامل للمنتجات والحلول التجارية التي ستساعد الشركة على اكتساب شرائح جديدة من التجار التي تتجاوز احتياجاتهم مجرد متجر إلكتروني تقليدي.

من جانبه، قال عمرو شوقي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لاكسباند كارت: "كان نمو التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط كبيرا وكنا أحد اللاعبين الأساسيين في هذا النمو من خلال مساعدة ملايين الأنشطة التجارية في المنطقة على العمل عبر الإنترنت. ومن خلال هذه الجولة، نحن ملتزمون بأن نكون أكثر تركيزًا على العملاء من أي وقت مضى لبناء عمليات تجارة إلكترونية ناجحة وسلسة للغاية، وسنواصل التركيز على تطوير مجموعة من المنتجات الأكثر شمولاً لمساعدة تجارنا على النجاح."



وأفاد ماتياس نوبلوش، الشريك الإداري لمجموعة بيتاترون فينتشر Betatron Venture Group قائلًا: " متحمسون للغاية بشأن النمو المتسارع لسوق التجارة الإلكترونية ومستقبلها في المنطقة، وتمهد الطريق لجولة تمويلية أكبر من نفس السلسلة بعام 2022."