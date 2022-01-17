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الإثنين 17 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

عبدالرحيم علي: استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبوظبي عمل إرهابي جبان

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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أعرب الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «البوابة نيوز»، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، عن إدانته للعدوان الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة، واستهداف منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال «علي»، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «استهداف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية عمل إرهابي جبان، يستهدف الآمنين».

وتابع: «على المجتمع الدولي ومجلس الأمن وضع حد لعبث الجماعات المتطرفة بالسلام الدولي.. رحم الله الشهداء وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل».

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