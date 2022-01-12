نواب ونائبات قادمات: مواهب الشباب ركيزة أساسية لمواجهة التحديات

الأربعاء 12/يناير/2022 - 09:18 م

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، تدلل في المقام الأول علي اهتمام القيادة السياسية بالشباب منذ اللحظة الأولى، والتمكين الحقيقي على الأرض، وإيمان الرئيس بقدرات الشباب في تحقيق المستحيل وأنهم صناع المستقبل والمنتدى يؤكد أنّ مواهب الشباب وطاقاتهم أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم.

وأضافت أن إن مصر تخط تاريخا جديدا يليق بمكانتها وحضارتها وتثبت للعالم بأسره ، في وقت و ظروف تعاني فيها كبريات دول العالم من صعوبات كبيرة ، أن مصر قادرة على اقامة حدث بهذه الضخامة وهذه الأهمية بشكل احترافي بات مثار إعجاب العالم وتقديره.

وتابعت أنه بإطلاق النسخة الرابعة من التجمع الأكبر للشباب على المستوى الدولى ولا نبالغ بهذا الوصف، نجد أنفسنا أمام حدث ولد عملاقا وأجبر الأمم المتحدة على الاعتراف به كأهم منتديات تجمع شباب العالم من كل الجنسيات والأعراق في مكان واحد وبأچندة قوية تناقش كل المستجدات والقضايا التى تشغل العالم في الوقت الراهن وفي المستقبل.

ومؤكدة أنه بالتحليل والمراقبة للنسخ الثلاثة الماضية نلاحظ أن المنتدى قد خرجت منه توصيات ترجمت إلى أفعال حقيقية منها اعتبار أسوان عاصمة للشباب الأفريقي ووعود مصرية تحققت بعلاج ڤيروس سي للأشقاء في افريقيا.