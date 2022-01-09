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الأحد 09 يناير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

ثقافة

"مع السلامة".. قصيدة للشاعر عبدالله وليد

عبدالله وليد
عبدالله وليد
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مع السلامة للي فات  
وخد راقات من عمرنا 
مع السلامة للحاجات 
اللي بتوجع قلبنا 
اللي تطفي فينا نورنا
واي حاجة تهدنا 
مع السلامة 
يا صحبة فاضية من ورق 
ولا اخدت منكم غير قلق 
انتوا اللي طال منكم سرق
دي صحبة أندل من خلق 
كوم لمامة من الرعاع
مع السلامة و الوداع
لكل قلب فينا باع
لكل واحد دار و لف
وخانوا ظنه علينا صاع 
واللي حف فحقي حف 
واللي فدهري ياما سف 
قلبي خلاص مبقاش يساع. 
مع السلامة و الوداع 
لحلم تاه وحب. ضاع 
و عمر عدي بالسنين 
سلام لقلب كان لي بيت 
دايما راجع له بالحنين 
تعبت من قولة ياريت 
تعبت استني ناس جايين 
صبرت لحد ما اتهديت 
ولدعوني كما التعابين. 
وقدامهم ولا اتهزيت 
وبرضوا طلعت منها سليم 
وفارد كفي بالياسمين 
ع الخبرة وع التعليم
 

مع السلامة عبدالله وليد شعر قصيدة إبداعات البوابة