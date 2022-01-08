محافظ قنا يطلق إشارة البدء لموسم عصير القصب بمصنع سكر قوص

السبت 08/يناير/2022 - 10:56 ص

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة البدء لموسم عصير القصب لعام 2022 بمصنع سكر قوص، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لزيادة معدلات الإنتاج الزراعى وتحقيق الأمن الغذائى وصولاً للاكتفاء الذاتى خاصة فى مجال المحاصيل السكرية وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 لتأمين احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية.

رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة والكميائي صلاح عمر علي رئيس قطاعات مصانع سكر قوص والنائبة نجلاء باخوم والنائبة سناء الحساني والنائب العمدة مبارك والنائب محمد طايع أعضاء مجلس النواب والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ وعدد من العاملين من مختلف أقسام المصنع ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأطلع محافظ قنا، خلال زيارته علي كافة العمليات والمراحل التي يمر بها المحصول بدءًا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والتبخير والطبخ والبلورة وفصل السكر والتجفيف والتعبئة، مقدما التهنئة للعاملين بالمصنع ببدأ موسم العصير محفزًا إياهم ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بتلك الصناعة الهامة والاستراتيجة.

كما تفقد المحافظ معمل زراعة الأنسجة التابع لأدارة أبحاث القصب بالمصنع واستمع الي شرح تفصيلي لأصناف القصب المختلفة وطريقة نشر الأصناف الجديدة عن طريق زراعة الأنسجة وذلك للحصول على أكبر عدد ممكن من النباتات لا يمكن تحقيقه باي طريقة من طرق التكاثر التقليدية وإنتاج نباتات خالية ومقاومة للأمراض.

وذكر الداودي أن محافظة قنا تعد الأولى في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص، موضحا أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ حوالي ١٢٠ الف و ٩٦ فدان تمثل حوالي ٣٧% من اجمالي المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي ٣ ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي ٣٠٠ الف طن سكر سنويا.

وأكد الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كـ"السكر المبلور، والمولاس والعسل الصناعي، والكحول بجميع مشتقاته، والخل، وحامض الخليك الثلجي، وخميرة الأعلاف، وغاز ثاني أكسيد الكربون، والفيناس المذيبات العضوية، والمواد اللاصقة، وكبريتات الصوديوم، وخميرة الخبز الطازجة والجافة، والعطور، ومستحضرات التجميل، والزيوت، والعجائن العطرية، ومكسبات الطعم، والرائحة والخشب الصناعي".

من جانبه أوضح رئيس قطاعات مصانع سكر قوص أنه من المتوقع استقبال مليون و ٣٠٠ الف طن من قصب السكر هذا العام ستنتج ١٤٥ الف طن سكر تقريبا، مؤكدا انه تم الانتهاء من استعدادات استقبال موسم العصير من خلال جميع صيانة خطوط الديكوفيل وتجديد العربات لنقل القصب من أماكن كسره كما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية بالمصنع وتثبيت لافتات على بوابات دخول جرارات الزراعية للمصنع موضح بها التعليمات لتسهيل استقبال المحصول قصب السكر