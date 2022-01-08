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السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 8 يناير 2022

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب في مصر فى بداية  تعاملات اليوم السبت بعد تراجعه مساء أمس الجمعة  بقيمة 4 جنيهات ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 787جنيها، متأثرا بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة

و سجل سعر الجرام من عيار 24 أغلي فئة في سوق الذهب نحو 901جنيهات، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو673جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو521جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6296جنيها، وأوقية الذهب نحو 27.967

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

الذهب محلات الصاغة تثبيت سعر الفائدة أوقية الذهب سوق الذهب