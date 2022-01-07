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الجمعة 07 يناير 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وزيرة الثقافة ومحمود سعد وعبد الرحيم كمال في عزاء أحمد الحجار

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
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اقيم منذ قليل عزاء  الفنان احمد الحجار شقيق المطرب على الحجار بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب 
 

وحرص عدد كبير من الفنانين والفنانات على  تقديم واجب العزاء للفنان على الحجار وكان أول الحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم  والاعلامى محمود سعد والمؤلف عبد الرحيم كمال
 

يذكر أن احمد الحجار رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 يناير الجاري وشيع جثمانه بعد ظهر الأربعاء الماضى من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الإباجية

أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

عزاء أحمد الحجار إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة محمود سعد السيناريست عبد الرحيم كمال