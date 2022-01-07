وزيرة الثقافة ومحمود سعد وعبد الرحيم كمال في عزاء أحمد الحجار

الجمعة 07/يناير/2022 - 08:05 م

اقيم منذ قليل عزاء الفنان احمد الحجار شقيق المطرب على الحجار بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب



وحرص عدد كبير من الفنانين والفنانات على تقديم واجب العزاء للفنان على الحجار وكان أول الحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم والاعلامى محمود سعد والمؤلف عبد الرحيم كمال



يذكر أن احمد الحجار رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 يناير الجاري وشيع جثمانه بعد ظهر الأربعاء الماضى من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر الأسرة في منطقة الإباجية

أحمد الحجار من مواليد 7 سبتمبر 1956، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على التي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.